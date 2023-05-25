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Рабочий Уралвагонзавода ранил себя ножом в горло на глазах у начальства из-за зарплаты

Рабочий Уралвагонзавода (УВЗ, Нижний Тагил, входит в госкорпорацию «Ростех») из-за зарплаты ранил себя ножом в горло на глазах у начальства. Как рассказали «Ъ-Урал» на предприятии, предварительно причина не имеет отношения к производственной деятельности и случившееся — «обычная человеческая трагедия».

По данным e1.ru, рабочий оборонного предприятия получил за апрель зарплату в 11 тыс. руб., что в десять раз ниже той, которую он обычно получает. В ответ на его жалобу руководство предложило ему уволиться. После ЧП рабочего экстренно госпитализировали в ЦГБ №1, где ему наложили шесть швов. Пострадавший обратился за помощью к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Как пояснили на предприятии «Ъ-Урал», у пострадавшего работника нет образования и «нормальной квалификации». В течение апреля он находился на больничном, за который ему заплатили в соответствии с законом. «В то же время набрал много кредитов. В результате — проблемы в семье и истерическая реакция. Сейчас чувствует себя нормально. Парня не бросим»,— добавили в УВЗ.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле. В конце октября 2022 года на УВЗ побывал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который провел контрольную проверку выпуска танков.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург

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