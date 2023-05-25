Глеб Никитин доложил Госсовету о внедрении экомониторинга в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил о внедрении системы экомониторинга в регионе на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Систему экомониторинга вводят в регионе в два этапа. Первый начался в 2020 году. До конца 2023 года власти планируют установить восемь стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферы в семи городах и 50 станций оценки качества воздуха в девяти городах.

«Создание системы экомониторинга — это региональная инициатива. Мы уже приобрели передвижную экологическую лабораторию и дооснастили две существующие»,— сказал губернатор. Он добавил, что к концу 2023 года в области заработает и стационарная лаборатория. Это позволит самостоятельно отбирать пробы и анализировать состояние почв, воздуха, поверхностных и сточных вод и промышленные выбросы.

Второй этап власти рассчитывают начать в 2024 году. За три года систему экомониторинга планируют ввести на реках и озерах. Специалисты смогут следить за состоянием воды с помощью автоматических датчиков, которые будут анализировать пробы воды и измерять ее уровень.

Елена Ковалева