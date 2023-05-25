На Кубани открыли Центр производства радиофармацевтических лекарств

Единственный в регионе производитель препарата для диагностики онкологических заболеваний методом позитронно-эмиссионной томографии — «СпецФармПроизводство» — открыл в станице Павловской Центр производства радиофармацевтических лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Отрадно открывать новые производства, соглашения по которым мы подписывали на крупнейших деловых площадках страны. Договоренности о реализации этого проекта заключили четыре года назад на инвестиционном форуме в Сочи»,— отметил замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Новое производство является уникальным по возможной номенклатуре производимых радиофармпрепаратов, а также мощностным характеристикам. Подобных предприятий в России нет. За счет строительства центра в районе появилось 40 новых рабочих мест. Предприятие наладит выпуск продукции, которая позволит улучшить качество жизни жителей края и страны в целом.

Гендиректор компании-инвестора группы «РадиоМедСинтез» Виктор Савинов отметил, что мощности Центра позволяют оперативно увеличить партии продукции и выпускать другие радиофармпрепараты. Это позволит кубанским медучреждениям проводить диагностические исследования не только по онкологии, но и кардиологии и неврологии. Также на предприятии могут разрабатывать не имеющие аналогов радиофармпрепараты и новые методы производства уже известных.

Группа «РадиоМедСинтез» является лидером в РФ по объемам выпускаемого радиофармпрепарата «Фтордезоксиглюкоза». Его применяют для точной диагностики онкологических заболеваний методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). На продукции группы проводится более 70% процедур методом ПЭТ в России.

Татьяна Ручкина

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