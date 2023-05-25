Уральцы выбирают все готовое

В Екатеринбурге выросли объемы онлайн-продажи продуктов и напитков. По оценке «Жизньмарта», с начала года количество заказов еды выросло на 25–30%, в неделю в компании фиксируют около 15 тыс. заказов. По итогам прошлого года «СберМаркет» в Екатеринбурге доставил на 41%, а «Самокат» — на 82% больше заказов, чем годом ранее. Объемы экспресс-доставки выросли до 1,5 раза. Среди ассортимента ритейлеров уральцы чаще выбирают готовую еду, молочную продукцию и кондитерские изделия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники рынка отмечают, что в Екатеринбурге особенно актуальна быстрая доставка за 15-20 минут

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Участники рынка отмечают, что в Екатеринбурге особенно актуальна быстрая доставка за 15-20 минут

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Онлайн-продажи продуктов питания и напитков (e-grocery) в России в первом квартале этого года выросли на 24,5%, а доля онлайн-продаж в общем объеме их розничных продаж — на 0,6 п.п. до 3,9%, сказано в отчете агентства INFOLine. «Российский рынок онлайн-продаж очень консолидированный и конкурентный. Сейчас без возможности купить онлайн потребитель не готов рассматривать ритейлера как свое основное место покупок, а для маркетплейсов e-grocery — это возможность существенно увеличить объем заказов»,— пояснил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Опрошенные «Ъ-Урал» участники рынка в Свердловской области подтвердили, что объем онлайн-продаж продуктов и готовой еды растет. «По сети “Жизньмарт” мы фиксируем примерно 15 тыс. заказов в неделю. На Екатеринбург приходится порядка 70% из них (10,5 тыс.). Для сравнения, в конце прошлого года в неделю фиксировали по сети около 7 тыс. заказов. По Екатеринбургу их число за это время выросло примерно на 25–30%. Показатель растет благодаря расширению сети и открытию новых филиалов практически в каждом районе Екатеринбурга»,— подсчитал заместитель гендиректора большого формата «Жизньмарт» Андрей Матвеев.

В «СберМаркете» отметили, что чаще всего жители Екатеринбурга заказывают хлеб, молочные продукты, фрукты, овощи и колбасу. «В 2023 году стали больше интересоваться растительными молочными продуктами — спрос на них в “СберМаркете” вырос почти в три раза. Также вырос интерес к специям (на 15%) и бананам (на 19%)»,— сообщили в компании. По данным «Самоката», в Екатеринбурге у покупателей вырос интерес к замороженным продуктам — спрос на полуфабрикаты в этом году на 88% выше, чем в прошлом. Рост спроса на замороженную рыбу составил 166%. По оценке директора по бренду и коммуникациям сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат» Лизы Эмерт, продолжает расти интерес потребителей к готовым блюдам. «За первые четыре месяца этого года спрос в категории вырос на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще пользователи стали чаще заказывать кондитерские изделия — спрос на шоколад и конфеты вырос больше чем в два раза»,— добавила госпожа Эмерт.

В «СберМаркете» также подсчитали, что за 2022 год в Екатеринбурге курьеры компании доставили на 41% больше заказов, чем годом ранее. А «Самокат» по итогам прошлого года доставил на 82% больше.

В первом квартале 2023 года усилилось преобладание сегмента экспресс-доставки (до двух часов) над закупками впрок, плановой доставкой в заданный временной интервал и самовывозом, сообщили в INFOLine. По оценке агентства, по России оборот в сегменте экспресс-доставки по сравнению с четвертым кварталом прошлого года вырос на 12%, а год к году — на 35%. «В Екатеринбурге особенно актуальна быстрая доставка за 15–20 минут. Несмотря на преобладающий переход в торговый зал и увеличенный пеший трафик из-за теплой погоды, гости все равно заказывают готовую еду в офис и домой, чтобы не тащить большие покупки из магазина»,— отметил Андрей Матвеев. В пресс-службе X5 Retail Group сообщили, число заказов на экспресс-доставку из магазинов «Пятерочка» и супермаркетов «Перекресток» за год выросло на 51,4%, средний чек в сегменте экспресс-доставки в первом квартале 2023 года составил 1,7 тыс. руб.

Другие участники рынка заявили, что онлайн-продажи продуктов растут на протяжении последних лет. «Третий год подряд потребители переносят в онлайн покупки самых базовых товаров. В 2022 году топ самых популярных товаров на Ozon уже на 100% состоял из еды и других товаров повседневного спроса. Для сравнения, по итогам 2021 года товары повседневного спроса формировали 80% общего топа популярных товаров, а в 2020 — 70%»,— резюмировали в пресс-службе Ozon.

Катерина Якушева