Реконструкцию санатория «Волна» в Сочи завершат к 2024 году

Реконструкцию санатория «Волна» планируют закончить к 2024 году. В проект собираются вложить более 14 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Планируется восстановить старые корпуса, а также построить новый, который будет работать по системе «пять звезд». На территории оздоровительного учреждения появятся кафе, рестораны, спортивные и СПА-центры. Для отдыхающих обустроят пляжную полосу и парк.

Санаторий «Волна» построили в 1964 году по проекту Александра Рытова. С осени 1941 года по лето 1942 года здесь размещался

глазной госпиталь №1777 на 680 койко-мест. После войны дом отдыха был реорганизован в санаторий Министерства торговли СССР.

Олег Исаев

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