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В екатеринбургском техникуме произошел пожар, эвакуировали 22 человека

В екатеринбургском промышленно-технологическом техникуме имени В. М. Курочкина произошел пожар, сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. На площади 40 м.кв. горела сцена в аудитории.

По данным МЧС, из учреждения на ул. Машиностроителей, 13 были эвакуированы 22 человек, в том числе 18 несовершеннолетних. Для поиска очага возгорания были задействованы сотрудники газодымозащитной службы. Информация о пострадавших отсутствует.

На месте возгорания работают 63 сотрудников МЧС и 18 единиц спецтехники. Открытое горение было ликвидировано в 18:04, сейчас проводится проливка сгоревших конструкций и проверка здания.

Полина Хабарова

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