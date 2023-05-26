Бывший краевой министр возглавил столичный университет

Экс-министр образования Пермского края Николай Карпушин назначен ректором АНО высшего образования «Университет “Мобильное Электронное Образование”». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», регистрация юрлица состоялась 23 мая в Москве по адресу: Сущевский вал, 16. Учредители АНО в базе данных пока не заявлены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Карпушин возглавлял краевой минобр с 2006 по 2012 год, ушел в отставку вслед за губернатором Олегом Чиркуновым. Затем работал в компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» (Дубай), где занимался управлением проектами в сфере работы с персоналом ЛУКОЙЛа.

Ранее сам Николай Карпушин в соцсети сообщал, что с 2016 года работает замдиректора ООО «Мобильное Электронное Образование», курирует в компании направление «Цифровая трансформация дошкольного, общего и среднего профессионального образования».

ООО «Мобильное Электронное Образование» (МЭО) — разработчик и поставщик системных программных решений, специализированных инструментов и сервисов, верифицированного цифрового образовательного контента, обеспечивающих реализацию образовательных программ в полном объеме от дошкольного образования до 11-го класса, программ дополнительного образования детей и взрослых. 40% компании принадлежит одной из крупнейших российских IT-компаний — ООО «1С».