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Главного бухгалтера пансионата «Красный десант» осудили за вывод 2,5 млн рублей

Ворошиловский районный суд Ростова признал главного бухгалтера расположенного в Неклиновском районе пансионата «Красный десант» Светлану Ершову виновной в неправомерном обороте средств платежей (ч.1 ст.187 УК РФ). Ей назначено полтора года условно со штрафом 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, бухгалтер подделывала платежные поручения для хищения бюджетных денег, выделяемых на оздоровление детей, в частности, на закупку продуктов и медикаментов. За период с марта по июль 2019 года осужденная обеспечила вывод из официального оборота организации 2,5 млн руб., сказано в сообщении.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО пансионат «Красный десант» зарегистрировано в Ростовской области в 2003 году. Владелец пансионата — Виталий Латышев. С 2019 года компания ежегодно выигрывает госконтракты по приему на отдых детей из малоимущих семей. В 2019 году «Красный десант» получил на эти цели около 36 млн руб. В последующем сумма становилась больше — в 2022 году пансионат заключил контракты на 115,4 млн руб.

Кристина Федичкина

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