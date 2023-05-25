Суд перепроверит спор о строительстве отеля за санаторием «Чайка» в Сочи

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит спор между мэрией Сочи и двумя местными фирмами по поводу разрешения на строительство гостиницы за санаторием «Чайка» на Курортном проспекте. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

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Как следует из материалов дела, ООО «Ника Плюс» с 1998 года является арендаторами земельного участка площадью 12 соток на Курортном проспекте, 98 за санаторием «Чайка». Изначально участок предназначался для организации торговли. Однако после изменения генплана города в 2009 году и утверждения Правил землепользования и застройки он был отнесен к функциональной зоне малоэтажной жилой застройки с соответствующим изменением вида разрешенного использования. В связи этим в 2011 году стороны отразили эти изменения в допсоглашении к договору аренды. Тогда «Ника Плюс» попыталась получить разрешение на строительство многоквартирного дома, но не смогла этого сделать по формальным причинам, обжалование отказа в суде ничего не дало.

Впоследствии ООО «Ника Плюс» вместе с привлеченным ООО «Навека» смогли через администрацию установить условно разрешенный вид разрешенного использования земли «гостиничное обслуживание», заключить допсоглашение к договору аренды, учитывающее ее новый статус, а потом, в ноябре 2021 года – получить разрешение на строительство отеля. Однако уже месяц спустя администрация это разрешение отменила, обосновав это ничтожностью допсоглашения 2011 года, которое было заключено ей с арендатором «с нарушением норм права». Эту отмену разрешения на строительство компании и обжаловали в Арбитражный суд Кубани, который принял в споре их сторону.

Удовлетворяя иск арендаторов, кубанский арбитраж указал, что закон содержит исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отмене разрешения на строительство, и данный случай под них не подпадает, а допсоглашение, на ничтожность которого ссылаются власти, правового значения не имеет, так как статус участка после его заключения еще раз менялся.

Сочинские власти с решением не согласились и обжаловали его в апелляционном порядке. Жалоба мэрии принята к рассмотрению, очередное заседание по делу назначено на 13 июня.

Михаил Волкодав

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