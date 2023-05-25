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На владелицу мебельного салона из Краснодара завели дело за мошенничество на 50 млн рублей

На предпринимательницу из Краснодара завели уголовное дело за мошенничество в Ялте на 50 млн руб. Такой ущерб она нанесла 13 жителям Ялты, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Крыму.

По версии полиции, 49-летняя владелица мебельного салона предлагала клиентам продать их мебель через ее магазин и инвестировать деньги в ее деятельность, обещая высокую прибыль. Однако все привлеченные финансы она тратила на личные нужды, частично рассчитываясь с долгами по своему бизнесу.

Предпринимательницу задержали и возбудили в отношении нее уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Ей предъявили обвинение и запретили определенные действия. Фигурантка частично возместила ущерб потерпевшим. Ее недвижимость арестовали. Расследование продолжается.

Татьяна Ручкина

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