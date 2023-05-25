Бывший капитан корабля стал гендиректором флота Татарстана

Экс-капитан судна «Арабелла» Роман Лизалин назначен гендиректором новой организации «Флота Республики Татарстан». Об этом сообщает «Бизнес Online».

По данным Минземимущества Татарстана, всего в совете директоров организации входят пять человек.

Напомним, новая организация «Флота Республики Татарстан» была создана правительством Татарстана 22 мая. В пресс-службе министерства добавили, что цель создания флота состоит в развитии пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, обновлении и ремонте судов. Средства, которые предназначены для оплаты уставного капитала, будут направлены на покупку и ремонт кораблей и дебаркадеров.

Господин Лизалин, будучи капитаном судна «Арабелла», в июле 2011 года одним из первых прибыл на место крушения «Булгарии». Экипаж под его руководством спас 79 человек.