Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший капитан корабля стал гендиректором флота Татарстана

Экс-капитан судна «Арабелла» Роман Лизалин назначен гендиректором новой организации «Флота Республики Татарстан». Об этом сообщает «Бизнес Online».

По данным Минземимущества Татарстана, всего в совете директоров организации входят пять человек.

Напомним, новая организация «Флота Республики Татарстан» была создана правительством Татарстана 22 мая. В пресс-службе министерства добавили, что цель создания флота состоит в развитии пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, обновлении и ремонте судов. Средства, которые предназначены для оплаты уставного капитала, будут направлены на покупку и ремонт кораблей и дебаркадеров.

Господин Лизалин, будучи капитаном судна «Арабелла», в июле 2011 года одним из первых прибыл на место крушения «Булгарии». Экипаж под его руководством спас 79 человек.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...