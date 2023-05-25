ФАС признала нарушения в закупке на строительство дороги в Дзержинске

Инспекция управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (УФАС) по итогам внеплановой проверки выявила нарушения закупки МКУ «Строитель» на строительство дороги от проспекта Ленинского Комсомола до улицы Самохвалова в Дзержинске. Об этом говорится в решении антимонопольного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Контракт был заключен с единственным подрядчиком «ДСК Ардис» по начальной цене 104,7 млн руб. Активист ОНФ Александр Кулаков обратил внимание на закупку и сообщил, что муниципальный заказчик специально прописал в документации нереализуемые сроки выполнения контракта в два месяца. В итоге кроме победителя на конкурс никто не явился, торги были признаны несостоявшимися. Кроме того, МКУ не согласовало контракт с властями и указало неверные сведения об опыте подрядчика.

Инспекция УФАС подтвердила доводы господина Кулакова и сообщила о нарушении в контракте требований 44-ФЗ о контрактной системе закупок. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

Владимир Зубарев