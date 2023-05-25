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Чистая прибыль «Россети Центр и Приволжье» по МСФО выросла на треть в первом квартале

ПАО «Россети Центр и Приволжье» получило 6,3 млрд руб. чистой прибыли в первом квартале 2023 года. Это на 34% больше, чем в январе-марте прошлого года, следует из финансовой отчетности компании по международным стандартам (МСФО).

Выручка за передачу электроэнергии составила 32,9 млрд руб. (+15,4% к первому кварталу 2022 года). Это произошло из-за увеличения тарифов и роста объема оказанных услуг. Общая выручка достигла 34,1 млрд руб. (+15,6% к январю-марту 2022 года).

Операционные расходы увеличились на 14,5%, до 26,8 млрд руб. Активы компании за три месяца выросли со 151,8 млрд руб. до 154,9 млрд руб.

Елена Ковалева

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