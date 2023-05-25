В Челябинской области добровольцы – участники СВО получат выплаты на проведение газа

Жители Челябинской области, участвующие в спецоперации в составе добровольческих отрядов, получили право на выплату для покупки и установки внутридомового газового оборудования. Соответствующий закон приняли депутаты законодательного собрания региона. Об этом сообщают областном министерстве социальных отношений.

Размер единовременной социальной выплаты составляет не более 200 тыс. руб. Сейчас такая мера поддержки доступна участвующим в спецоперации мобилизованным и контрактникам, семьям погибших военнослужащих и на близким граждан, заключивших контракт на службу в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец». Обратиться за получением выплаты можно в управления соцзащиты по месту жительства.

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