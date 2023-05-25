Для проезда мусоровозов на Полтавскую свалку построили временный мост

Движение мусоровозов по временному мосту, в обход станицы Полтавской, могут открыть к июлю 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Инвестор — гендиректор ООО «ВиваТранс» Андрей Половинкин на совещании с губернатором региона Вениамином Кондратьевым сообщил, что сейчас проект проходит необходимую экспертизу. После получения положительного заключения будет обустроено примыкание моста к основной дороге. Договор на строительство уже подписан.

«В рамках концессионных соглашений будем улучшать работу полигона, приводить его в надлежащий вид»,— подчеркнул господин Половинкин.

Ранее инициативная группа жителей станицы Полтавской несколько раз перекрывала дороги в знак протеста против проезда мусоровозов.

Олег Исаев

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