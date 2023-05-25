Бывший руководитель службы муниципального заказа Перми покинул пост в краевом учреждении

Директор ГАУ «Краевой центр закупок» (КЦЗ) Роман Чепкасов покинул должность. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 10 мая исполняющим обязанности руководителя учреждения является Александр Кузнецов. В министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края, которому подведомственно ГАУ, пояснили, что господин Чепкасов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Господин Кузнецов ранее занимал в КЦЗ должность заместителя директора, уточнили в министерстве.

Господин Чепкасов ранее работал начальником управления муниципального заказа администрации Перми. В 2017 году покинул эту должность, рассчитывая перейти в краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок, однако тогда так и не получил там должность. В апреле 2020 года был назначен директором КЦЗ.