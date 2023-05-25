Фото дня: 25 мая

Извержение вулкана в Мексике, выпускной в кадетском корпусе Луганска и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Арма, Северная Ирландия. Королева Камилла рассматривает ростовую куклу на Театральной площади Фото: Reuters Луганск. Курсанты Луганского кадетского корпуса бросают свои фуражки на выпускной церемонии Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Сантьяго-Халицинтла, Мексика. Извержение вулкана Попокатепетль Фото: Marco Ugarte / AP Москва. Посетительница выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ Москва» в Гостином дворе Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Санкт-Петербург. Призывник готовится отправиться к месту службы перед собором Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Сент-Питерсберг, США. Бейсболисты «Тампа-Бэй Рэйс» празднуют победу над «Торонто Блю Джейс» Фото: Chris O'Meara / AP Следующая фотография 1 / 6 Арма, Северная Ирландия. Королева Камилла рассматривает ростовую куклу на Театральной площади Фото: Reuters Луганск. Курсанты Луганского кадетского корпуса бросают свои фуражки на выпускной церемонии Фото: Reuters / Alexander Ermochenko Сантьяго-Халицинтла, Мексика. Извержение вулкана Попокатепетль Фото: Marco Ugarte / AP Москва. Посетительница выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ Москва» в Гостином дворе Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Санкт-Петербург. Призывник готовится отправиться к месту службы перед собором Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Сент-Питерсберг, США. Бейсболисты «Тампа-Бэй Рэйс» празднуют победу над «Торонто Блю Джейс» Фото: Chris O'Meara / AP