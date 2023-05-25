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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 25 мая

Запоминающиеся кадры четверга

Извержение вулкана в Мексике, выпускной в кадетском корпусе Луганска и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Арма, Северная Ирландия. Королева Камилла рассматривает ростовую куклу на Театральной площади

Арма, Северная Ирландия. Королева Камилла рассматривает ростовую куклу на Театральной площади

Фото: Reuters

Луганск. Курсанты Луганского кадетского корпуса бросают свои фуражки на выпускной церемонии

Луганск. Курсанты Луганского кадетского корпуса бросают свои фуражки на выпускной церемонии

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Сантьяго-Халицинтла, Мексика. Извержение вулкана Попокатепетль

Сантьяго-Халицинтла, Мексика. Извержение вулкана Попокатепетль

Фото: Marco Ugarte / AP

Москва. Посетительница выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ Москва» в Гостином дворе

Москва. Посетительница выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ Москва» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Санкт-Петербург. Призывник готовится отправиться к месту службы перед собором Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка

Санкт-Петербург. Призывник готовится отправиться к месту службы перед собором Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Сент-Питерсберг, США. Бейсболисты «Тампа-Бэй Рэйс» празднуют победу над «Торонто Блю Джейс»

Сент-Питерсберг, США. Бейсболисты «Тампа-Бэй Рэйс» празднуют победу над «Торонто Блю Джейс»

Фото: Chris O'Meara / AP

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Арма, Северная Ирландия. Королева Камилла рассматривает ростовую куклу на Театральной площади

Фото: Reuters

Луганск. Курсанты Луганского кадетского корпуса бросают свои фуражки на выпускной церемонии

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Сантьяго-Халицинтла, Мексика. Извержение вулкана Попокатепетль

Фото: Marco Ugarte / AP

Москва. Посетительница выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ Москва» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Санкт-Петербург. Призывник готовится отправиться к месту службы перед собором Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Сент-Питерсберг, США. Бейсболисты «Тампа-Бэй Рэйс» празднуют победу над «Торонто Блю Джейс»

Фото: Chris O'Meara / AP

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