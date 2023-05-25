Воронежцы стали покупать ювелирные изделия в кредит для инвестиций — аналитики

14% жителей Воронежа, которые когда либо брали кредиты на ювелирные украшения, делали это в инвестиционных целях, сообщается проведенном интернет-магазином Ozon и ювелирной компанией Sokolov исследовании, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье».

По оценке аналитиков, исследовавших результаты анкетирования жителей областного центра, их всех воронежцев 18% когда-либо оформляли кредиты для приобретения ювелирного изделия, а 9% делали это несколько раз. Еще 12% опрошенных сообщили, что готовы взять такой кредит.

Из горожан, которые брали ювелирные изделия в кредит, 19% делали это «ради выхода в свет или на важное мероприятие», а 14% — в инвестиционных целях, сообщается в исследовании.

По данным аналитиков, украшения в долг покупают 19% женщин и 17% мужчин в Воронеже. В кредит или рассрочку берут кольца (47%), серьги (14%), изделия с бриллиантами (14%), колье или кулоны (9%), исключительно бриллианты (4%) и браслеты (4%). 19% воронежцев сообщили, что брали кредит или рассрочку, чтобы приобрести украшение стоимостью 35 тыс. руб. Еще 14% горожан потребовались заемные средства на ювелирные украшения ценно от 25 до 35 тыс. руб.

Как устроен бизнес по производству ювелирных изделий в соседней Белгородской области — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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