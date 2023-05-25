Спасатели начнут дежурить на пляжах Нижнего Новгорода с 1 июня

Купальный сезон откроется в Нижнем Новгороде с 1 июня. В городе будут работать 15 пляжей, где с 10:00 до 19:00 дежурят спасатели, и еще пять зон отдыха у воды. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Все водоемы очищены, поэтому во время купального сезона люди могут безопасно заходить в воду и плавать. Но до официального открытия пляжей, когда еще не организовано дежурство спасателей, рекомендую жителям города во избежание несчастных случаев на воде пока не купаться в водоемах»,— отметил специалист управления ГОЧС Игорь Караваев.

Пляжи расположены у следующих водоемов:

второе парковое озеро на проспекте Молодежном;

первое парковое озеро на улице Смирнова;

озеро в парке 777-летия Нижнего Новгорода на улице Львовской;

Мещерское озеро;

Сортировочное озеро со стороны Березовой рощи и со стороны улицы Архангельской;

Больничное озеро на Московском шоссе;

Силикатное озеро на проспекте Ленина, 19б и на проспекте Ленина, 23;

первое озеро Щелоковского хутора;

третье озеро Щелоковского хутора;

озеро Светлоярское — со стороны улицы Гаугеля и со стороны улицы Мокроусова;

Лунское озеро в Копосово;

Пестичное озеро в Дубравном.

Зоны отдыха оборудованы на Оке на улице Фучика, на Пермяковском озере, у Оки в затоне им. 25 лет Октября, на Волге у набережной Гребного канала и на втором озере Щелоковского хутора.