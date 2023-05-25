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Спасатели начнут дежурить на пляжах Нижнего Новгорода с 1 июня

Купальный сезон откроется в Нижнем Новгороде с 1 июня. В городе будут работать 15 пляжей, где с 10:00 до 19:00 дежурят спасатели, и еще пять зон отдыха у воды. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Все водоемы очищены, поэтому во время купального сезона люди могут безопасно заходить в воду и плавать. Но до официального открытия пляжей, когда еще не организовано дежурство спасателей, рекомендую жителям города во избежание несчастных случаев на воде пока не купаться в водоемах»,— отметил специалист управления ГОЧС Игорь Караваев.

Пляжи расположены у следующих водоемов:

  • второе парковое озеро на проспекте Молодежном;
  • первое парковое озеро на улице Смирнова;
  • озеро в парке 777-летия Нижнего Новгорода на улице Львовской;
  • Мещерское озеро;
  • Сортировочное озеро со стороны Березовой рощи и со стороны улицы Архангельской;
  • Больничное озеро на Московском шоссе;
  • Силикатное озеро на проспекте Ленина, 19б и на проспекте Ленина, 23;
  • первое озеро Щелоковского хутора;
  • третье озеро Щелоковского хутора;
  • озеро Светлоярское — со стороны улицы Гаугеля и со стороны улицы Мокроусова;
  • Лунское озеро в Копосово;
  • Пестичное озеро в Дубравном.

Зоны отдыха оборудованы на Оке на улице Фучика, на Пермяковском озере, у Оки в затоне им. 25 лет Октября, на Волге у набережной Гребного канала и на втором озере Щелоковского хутора.

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