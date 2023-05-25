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Росавиация разрешила перелеты из Самары на курорт Китая

Согласованы перелеты из Самары в Санья – тропический приморский курорт Китайской народной республики (КНР). Приказ Федерального агентства воздушного транспорта опубликован на сайте ведомства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Перевозками на указанном направлении займется авиакомпания Red Wings. Перелеты будут выполняться два раза в неделю.

Также перевозчик Red Wings получил разрешение на перелеты на китайский курорт из Владивостока, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Хабаровска и Челябинска. Ранее стало известно об открытии сезонных рейсов из Самары в Египет. Они стартуют 30 мая.

Георгий Портнов

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