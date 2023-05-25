Главный врач краснодарской краевой больницы Владимир Порханов получил золотую медаль РАН

Российская академия наук присвоила большую золотую медаль имени Пирогова главному врачу краснодарской краевой клинической больницы 1 Владимиру Порханову, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Академик Порханов награжден за выдающийся вклад в развитие торакальной и сердечно-сосудистой хирургии, а также за развитие инновационных научно-технологических и организационных решений в оказании медицинской помощи.

Краснодарская краевая клиническая больница (ККБ) 1 – крупнейшее учреждение здравоохранения юга России. Ежегодно специалисты больницы выполняют более 70 тыс. операций, четверть из которых – высокотехнологичнае. Больница занимает первое место в России по количеству операций на легких, на позвоночнике с применением металлоконструкций и операций при травмах сосудов. Также ККБ входит в тройку российских клиник-лидеров по числу кардиохирургических операций на открытом сердце с применением искусственного кровообращения.

Владимир Порханов лично провел более 20 тыс. хирургических операций. По количеству выполнения одномоментных операций на легких и сердце он является самым опытным хирургом России, сообщает администрация края.

Большая золотая медаль имени Пирогова присуждается Российской академией наук с 2017 года за выдающиеся достижения в области медицины.

Анна Перова, Краснодар