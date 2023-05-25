Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главный врач краснодарской краевой больницы Владимир Порханов получил золотую медаль РАН

Российская академия наук присвоила большую золотую медаль имени Пирогова главному врачу краснодарской краевой клинической больницы 1 Владимиру Порханову, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Академик Порханов награжден за выдающийся вклад в развитие торакальной и сердечно-сосудистой хирургии, а также за развитие инновационных научно-технологических и организационных решений в оказании медицинской помощи.

Краснодарская краевая клиническая больница (ККБ) 1 – крупнейшее учреждение здравоохранения юга России. Ежегодно специалисты больницы выполняют более 70 тыс. операций, четверть из которых – высокотехнологичнае. Больница занимает первое место в России по количеству операций на легких, на позвоночнике с применением металлоконструкций и операций при травмах сосудов. Также ККБ входит в тройку российских клиник-лидеров по числу кардиохирургических операций на открытом сердце с применением искусственного кровообращения.

Владимир Порханов лично провел более 20 тыс. хирургических операций. По количеству выполнения одномоментных операций на легких и сердце он является самым опытным хирургом России, сообщает администрация края.

Большая золотая медаль имени Пирогова присуждается Российской академией наук с 2017 года за выдающиеся достижения в области медицины.

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...