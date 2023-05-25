На Кубани кредитный портфель бизнеса превысил 1 трлн рублей

В Краснодарском крае кредитный корпоративный портфель за год вырос на треть и на 1 апреля 2023 года достиг 1,8 трлн руб, сообщает Южное ГУ Банка России.

По оценкам ведомства, такая динамика во многом обусловлена государственной поддержкой кредитования, в том числе системообразующих предприятий, наращиванием проектного финансирования жилищного строительства, а также замещением внешних заимствований и финансированием крупных инвестиционных проектов.

В январе—марте этого года заметно росла кредитная активность крупных предприятий. Объемы выдачи ссуд таким заемщикам по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличились в 1,8 раза, до 396,2 млрд руб. Общая сумма обязательств на начало апреля достигла 1,2 трлн руб. (+27,6% г/г).

Субъекты МСП также наращивали свой портфель: за год он вырос в 1,5 раза, до 594 млрд руб. В первом квартале малый и средний бизнес привлек новых кредитов на 30,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, до 154,7 млрд руб.

Зато на 8,4% меньше в первом квартале текущего года, чем в таком же периоде 2022 года, было выдано кредитов на покрытие кассовых разрывов в условиях нарушения торговых связей. Как отмечают в Южном ГУ Банка России, это говорит об уменьшении спроса на такие займы и росте потребности предприятий в инвестициях при структурной перестройки экономики.

«В январе—марте в корпоративном секторе наращивали заимствования торговые и транспортные предприятия. Кубань является крупным транспортным и логистическим узлом. В этой сфере развитие поддерживается в том числе за счет кредитования. Значительную долю в портфеле на конец первого квартала занимали кредиты предприятиям сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, а также организациям сферы недвижимости и торговли»,— рассказал «Ъ-Кубань» заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Андрей Пугачев

Читайте нас в Telegram