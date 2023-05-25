Шестеро свердловских школьников примут участие в телепрограмме «Умницы и умники»

Шестеро свердловских школьников стали участниками нового сезона всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и умники», сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Эмпатия». Подростки отправятся в Москву на дальнейшие отборочные туры. Победители проекта смогут без экзаменов поступить в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: благотворительный фонд «Эмпатия» Фото: благотворительный фонд «Эмпатия» Фото: благотворительный фонд «Эмпатия» Следующая фотография 1 / 3 Фото: благотворительный фонд «Эмпатия» Фото: благотворительный фонд «Эмпатия» Фото: благотворительный фонд «Эмпатия»

По данным благотворительного фонда, победителями регионального отбора стали Кирилл Епишенков, Матвей Чигинцев и Владислава Агафонова, а призерами — Данил Широковских, Кристина Ярославцева и Надежда Зорина. «Я надеюсь, что вы достойно представите наш регион на главной олимпиадной площадке»,— отметил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

На очный заключительный этап в Екатеринбурге были приглашены 30 участников, успешно справившихся с заданием первого заочного этапа — конкурса эссе. Девять участников конкурса вышли на агоны, а 21 подросток отвечал из зала. Вопросы задавались по темам: «Демидовы», «Русская революция и развитие Урала в 1910–1930-х годах», «Урал в годы второй мировой Войны», «Уральцы в истории и культуре России».

Следующие конкурсные этапы разных уровней пройдут в Москве. Как сообщил «Ъ-Урал» представитель благотворительного фонда, по предварительным данным «Первый канал» начнет съемки программы «Умницы и умники» осенью текущего года. До конца мая в регионах идут отборочные этапы.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте