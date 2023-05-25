В Воронеже из-за возгорания эвакуировали ледовый дворец спорта «Юбилейный»

В районе 14:00 четверга, 25 мая, в Воронеже их-за небольшого возгорания эвакуирован ледовый дворец спорта «Юбилейный» в центре города, сообщили в мэрии.

На третьем этаже здания в кладовке площадью 1 кв. м загорелось «различное имущество», прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание огнетушителем, сообщили в местном управлении МЧС. Причина инцидента устанавливается.

К дворцу спорта при этом съехалось большое количество спецтехники. В МЧС сообщили, что «на объекты такого плана автоматом выезжает десять расчетов». Спасатели получили вызов в 14:12, возгорание было ликвидировано в 14:23, уточнили в МЧС.

«Сотрудники учреждения оперативно провели эвакуацию находящихся в здании воспитанников спортивных школ, сообщив о случившемся в пожарную службу. Жизни и здоровью детей и сотрудников спортивных организаций ничего не угрожает»,— отметили в мэрии.

Сергей Калашников

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