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Президент РФ присвоил почетную награду писателю из Курганской области

Уроженцу Курганской области, писателю Виктору Потанину присвоен орден «За заслуги в культуре и искусстве». Информация об этом содержится в указе президента РФ Владимира Путина.

Виктор Потанин удостоен почетной награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. За свою жизнь 85-летний писатель выпустил порядка 50 книг тиражом 7 млн экземпляров. Наиболее известны его повести «Пристань», «Когда прошли дожди», «Украденная жизнь», «Белые кони» и «Золотой ковчег».

«Творчество писателя знают и ценят не только жители нашего региона, России, но и других стран. Обладая особым даром наставника, писатель большое внимание уделяет воспитанию молодежи, помогая найти свой путь в искусстве», — прокомментировала присвоение награды первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи.

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