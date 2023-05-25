Ставропольский бизнес в 2023 году получил 85 миллиардов рублей кредитных средств

В 1-м квартале 2023 года ставропольские банки банки выдали ставропольскому бизнесу кредитов на 85,2 млрд руб. сообщила пресс-служба ставропольского отделения Южного ГУ Банка России. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Банка России в целом по стране кредитование бизнеса уменьшилось на 11,6%.

Наибольшую активность в привлечении заемных средств проявил крупный бизнес, который привлек более 50 млрд руб. что в 2,1 раза больше, чем за январь - март 2022 года. По словам управляющего отделением Георгия Тикунова, которого цитирует пресс-служба, одними из лидеров по темпам прироста традиционно являются предприятия сельского хозяйства. Это связано в числе прочего с популярностью льготных госпрограмм, в частности программ Минсельхоза России.

В целом кредитный портфель бизнеса Ставропольского края по состоянию на 1 апреля 2023 года составил свыше 391 млрд руб. Значительную долю в нем по прежнему занимают кредиты предприятиям обрабатывающей промышленности (более 36%) и сельского хозяйства (почти 30%).

Александра Ларинцева, Пятигорск