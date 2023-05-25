Заправки Shell в Воронеже сменили бренд на Teboil

16 бывших заправок нидерландско-британской Shell в Воронеже и области начали работать под брендом Teboil, первоначально финским, но сейчас принадлежащем «Лукойлу». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании-франчайзи, ранее представлявшей в регионе Shell.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Там отметили, что «прежняя команда продолжит управление новой сетью АЗС». Всего в Воронежской области было 19 заправок Shell, некоторые из них еще не меняли вывески.

Начиная с мая 2022-го воронежские франшизные заправки нидерландско-британского бренда, принадлежащие местным предпринимателям, почти год продолжали работу под старым названием. Это происходило независимо от соглашения о продаже «Лукойлу» российского бизнеса Shell — липецкие заправки возобновили работу под брендом Teboil еще в сентябре прошлого года.

В Воронежской области франшизой Shell, напомним, с 2016 года владело местное ООО «ГПК "Дон-центрнефть"», которому ранее принадлежала небольшая сеть небрендовых заправок. Условия соглашения не раскрывались. Управляло станциями ООО «Селект». Бензин на этих АЗС никогда не имел никакого отношения к самой нидерландско-британской компании: франшизеры покупали его мелкими партиями у других игроков регионального рынка.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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