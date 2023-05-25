Этнограф и заслуженный деятель науки Георгий Шкляев скончался в Удмуртии

В Удмуртии на 82 году жизни скончался известный этнограф, заслуженный деятеля науки региона Георгий Шкляев. Об этом сообщает пресс-служба УдмФИЦ УрО РАН.

Господин Шкляев написал больше 100 научных работ, в том числе монографий и очерков. В 2015 году под его авторством вышло научно-популярное издание «Деревня», а в 2017 году — «Населенные пункты Игринского района». Георгий Шкляев награжден Почетной грамотой РАН и Профсоюза РАН «За многоголетний добросовестный труд».

Прощание состоится 26 мая в деревне Ильяпиево в Игринском районе, похороны — на Зуринском кладбище.