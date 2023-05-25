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Электронный документооборот позволил «Ростелекому» сэкономить более
100 млн листов бумаги за год

«Ростелеком» более чем в два раза снизил потребление бумаги по итогам 2022 года: с 213 до 97 млн листов, тем самым сохранив от вырубки более 14 тыс. деревьев. Такие результаты были представлены на мероприятии, посвященном совершенствованию производственной системы компании, которая основана на инструментах и методах бережливого производства.

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Проект «Безбумажный офис» стартовал в «Ростелекоме» в ноябре 2021 года. Его цель сократить бумажный документооборот в семь раз и увеличить долю электронного документооборота (ЭДО) до 90%. По итогам 2022 года объем использованной бумаги сократился на 55%, доля ЭДО выросла до 80% по сравнению с 2021 годом.

Для сокращения бумажного документооборота «Ростелеком» проводитперестройку бизнес-процессов посредством цифровизации и отказа от устаревших типов документов, наращивает электронный документооборот, развивает современные инструменты обмена информацией. Так, в 2022 году был выполнен переход на отечественное программное обеспечение, что позволило значительно повысить качество аналитики с печатающих устройств и существенно сократить объем печати. Компаниятакже изменила процесс оформления договорных отношений с агентами через оферту, перевела массовые виды документов на ЭДО, запустила сервис по выпуску усиленной квалифицированной электронной подписи для кадровых документов. Проводятся регулярные мероприятия, направленные на снижение объемов печати и увеличение доли электронного документооборота.

Сокращение потребления бумагии расходных материалов при взаимодействии с контрагентами и между подразделениями позволяет «Ростелекому» повышать эффективность и скорость работы, облегчать процессы документооборота, сокращать материальные затраты, увеличивать прозрачность внутренних процессов, минимизировать финансовые риски потери документов, а также прививать сотрудникам компании любовь к природе и учить заботиться о ней. Безбумажный документооборот также учитывает Цели устойчивого развития ООН (ЦУР ООН) в сфере экологии и является частью важных для компании принципов ESG.

В заключение саммита топ-менеджеры «Ростелекома» посадили туи, положив начало флешмоба «Посади дерево». Сотрудники компании, внесшие наибольший вклад в проект «Безбумажный офис», продолжат экологическую акцию на территории своих офисов в разных регионах России.

«“Ростелеком” ответственно подходит к сохранению окружающей среды, последовательно следуя ESG-целям, заявленным в стратегии компании. Важной частью вклада в устойчивое развитие страны является забота о рациональном использовании природных ресурсов. Главная задача — сохранить планету зеленой для потомков, максимально сократив бумажный документооборот за счет перестройки бизнес-процессов и увеличения доли электронного документооборота. Мы не только стремимся к эффективным и экологичным решениям и быстрым процессам, сберегая леса от вырубки и реки от загрязнений, но и восполняем баланс в природе, компенсируя углеродный след. Благодарю коллег за достигнутые результаты, которые превзошли наши изначальные ожидания для первого года проекта, а также за вовлеченность и внесенный вклад в экологию в виде сохраненных 14 тысяч деревьев. В этом году мы рассчитываем вплотную приблизиться к достижению поставленных в рамках проекта целей», — сказал первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

ПАО Ростелеком

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