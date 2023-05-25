На Кубани школьные автобусы с 1 сентября будут бесплатно ездить по платным дорогам

Депутаты Заксобрания Кубани приняли документ, освобождающий школьные автобусы от необходимости оплачивать проезд по платным дорогам. Такое решение было принято на 17-й сессии ЗСК 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: temryuk.ru Фото: temryuk.ru

Изменения были внесены в региональный закон «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края». Они позволяют привести краевое законодательство в соответствие с федеральным. Согласно принятым поправкам, платить за проезд не будут школьные автобусы и автобусы, перевозящие организованные группы детей. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

По мнению спикера краевого парламента Юрия Бурлачко, принятые поправки станут хорошим подарком для школьников и их родителей.

«Производимая, пусть в небольших объемах, но на регулярной основе оплата проезда стала бы ощутимой потерей в семейном бюджете. А попытки объезда в поисках бесплатной альтернативы могут удлинить маршрут, что неудобно и для детей, и для педагогов. Дети должны учиться, и учиться с удовольствием, а дело взрослых — создавать им для этого все условия»,— подчеркнул он.

Леонид Ломакин

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