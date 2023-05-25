В Челябинске апелляция подтвердила картель поставщиков оборудования для «Кванториумов»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил факт картельного сговора на торгах по поставке оборудования для детских технопарков «Кванториум». Соответствующее решение управления ФАС России по Челябинской области признано законным и обоснованным, сообщает антимонопольное ведомство.

УФАС признало картель в 2021 году. Антиконкурентное соглашение заключили две челябинские компании – ООО «Феникс» (ранее – ООО «Дополнительное образование») и «ФГОС-резерв», а также индивидуальный предприниматель. Участники сговора участвовали в 52 закупках в 2018-2019 годах. Сумма контрактов, заключенных с компаниями по итогам торгов, составила более 140 млн руб. При отсутствии иных заявок начальная цена снижалась от 0,5% до 2%. Челябинское УФАС установило, что у участников картеля в большинстве торгов совпадали IP-адреса при подаче заявок и ценовых предложений, свойства файлов первых частей заявок. В 2018 году между организациями были заключены соглашения о сотрудничестве в научно-технической, инновационной и производственной сферах. В УФАС подчеркивают, что соглашения не давали правовых оснований для картеля. «Принимая участие в закупках, хозяйствующие субъекты должны были действовать самостоятельно, добросовестно и соблюдать антимонопольное законодательство»,– подчеркивают в антимонопольном ведомстве.

Участники сговора оштрафованы на 7,7 млн руб.

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