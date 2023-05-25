На УВЗ прокомментировали ситуацию с рабочим, ранившим себя из-за зарплаты

На Уралвагонзаводе (УВЗ, Нижний Тагил) прокомментировали ситуацию, когда рабочий ранил себя ножом в горло на глазах у начальства из-за зарплаты. Как пояснили «Ъ-Урал» на предприятии, инцидент произошел неделю назад. «Мы выражаем сожаление, что произошла такая ситуация. Предварительно, причина не имеет никакого отношения к производственной деятельности, и случившееся — обычная человеческая трагедия»,— отметили в УВЗ.

Как сообщал e1.ru, рабочий получил за апрель зарплату в десять раз ниже обычной — 11 тыс. руб. После происшествия его экстренно госпитализировали в ЦГБ № 1, где мужчине наложили шесть швов. Пострадавший обратился за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину.

По данным предприятия, у работника нет образования и соответствующей квалификации», весь апрель он был на больничном. Все выплаты, которые ему были положены по закону за больничный, выплачены. «В то же время набрал много кредитов, которые не может выплатить. В результате — проблемы в семье и истерическая реакция. Сейчас чувствует себя нормально. Парня не бросим»,— сообщили на заводе.

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами.

Диана Сунагатуллина

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