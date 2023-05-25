Ярославскому губернатору предложили создать центр военной подготовки для добровольцев

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал ветеранам боевых действий в зоне СВО рассмотреть возможность создания областного Центра военной подготовки на базе ДОСААФ в Ярославле. Об этом сообщили в региональном правительстве. Губернатор встретился с ветеранами в санатории «Ясные зори», там они проходят реабилитацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаторий "Ясные зори"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Санаторий "Ясные зори"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«От наших бойцов прозвучало предложение сделать в регионе Центр военной подготовки. Мы обсудим в Правительстве возможность создания такого центра на базе ДОСААФ, чтобы, когда наши ребята отправляются добровольцами на СВО, они уже имели базовую подготовку: знали азы владения оружием, тактической медицины, имели навыки пилотирования квадрокоптеров»,— сказал господин Евраев.

Сейчас в рамках выполнения поручения губернатора по созданию системы реабилитации участников СВО в регионе демобилизованные проходят в санатории «Ясные зори» 10-дневный курс восстановительного лечения.

«Мы хотим сделать из нашего санатория мощный реабилитационный центр для ветеранов СВО. Будем общаться с ребятами и вместе решать, что еще необходимо добавить, что улучшить. В частности, уже договорились обустроить спортивную площадку на улице, а зимой дополнить физическое восстановление занятиями на лыжах»,— подчеркнул Михаил Евраев.

По информации правительства области, реабилитацию проводят команды из врачей различных специальностей, что позволяет найти индивидуальный подход к каждому пациенту. Демобилизованные проходят в санатории такие процедуры как лечебные ванны и души, теплолечение, массаж, лечебная физкультура, фитотерапия.

Алла Чижова