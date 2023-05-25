Минстрой исключил из свободных экономических зон Крыма и Севастополя треть участников

Из свободных экономических зон (СЭЗ) Крыма и Севастополя исключили треть участников — 30 и 36% соответственно. Обновленный реестр опубликован на сайте Минстроя России.

По информации издания «Новый День», СЭЗ Крыма и Севастополя действует с 2015 года и предусматривает налоговые льготы и преференции. За этот период в данных зонах был зарегистрирован 551 резидент. Почти 200 из них были исключены за невыполнение условий соглашения. В свою очередь в Крыму было зарегистрировано 1659 резидентов, а исключено — 500.

Олег Исаев

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