Глава Крыма объявил выговоры министру ЖКХ республики и мэру Феодосии

Сергей Аксенов объявил выговоры министру жилищно-коммунального хозяйства республики Сергею Донцу и главе Феодосии Владимиру Попенкову. Об этом глава Крыма сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

На совещании о проблемных вопросах муниципальных образований Крыма он отметил, что муниципалитеты набрали хороший темп работы, однако с поставленными задачами справляются не все. Он поручил главам всех администраций распределить до 1 июня территории своих муниципальных образований и закрепить за ними ответственных лиц.

«Если позволяют доходы местных бюджетов, для проведения уборки муниципалитеты могут нанимать частных подрядчиков. Вместе с тем нужно провести работу с жителями частного сектора и определить единый норматив по содержанию прилегающих территорий»,— отметил Сергей Аксенов.

Татьяна Ручкина

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