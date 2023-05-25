В Крыму задержали адвоката с сообщниками за участие в подкупе судьи

В Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката и его троих сообщников по подозрению в посредничестве при подкупе судьи Сакского районного суда. Об этом сообщает «РИА Новости. Крым» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сакского районного суда Фото: пресс-служба Сакского районного суда

По данным ведомства, один из задержанных предлагал 27-летнему мужчине, являющемуся фигурантом уголовного дела о вымогательстве, подкупить судью, чтобы сохранить за собой меру пресечения в виде домашнего ареста и получить мягкое наказание за инкриминируемое преступление.

Злоумышленники потребовали 1 млн руб. на осуществление данного плана. Половина денег осталась у посредников, в том числе у члена Адвокатской палаты Крыма. Остаток денег передали мужчине, заверившему, что средства дойдут до судьи.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество в крупном размере. В рамках расследования на работе у фигурантов и на местах их жительства провели обыски. Правоохранители выясняют, кому из должностных лиц была предназначена взятка. Расследование продолжается.

Анастасия Донскова

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