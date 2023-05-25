Бюджет Челябинской области пополнился на 7,5 млрд рублей за счет остатков

В бюджет Челябинской области включены сложившиеся по итогам прошлого года остатки средств на сумму 7,56 млрд руб. Соответствующие корректировки в главный финансовый документ одобрили депутаты законодательного собрания региона. Об этом сообщают в министерстве финансов Челябинской области.

Остатки бюджетных средств направят на решение первоочередных и социально-значимых вопросов местного значения (1,8 млрд руб.), дорожную деятельность (1,6 млрд руб.) и оказание соцподдержки отдельным категориям граждан в связи с проведением СВО (1 млрд руб.). Также 671,4 млн руб. выделят на допфинансирование образования, 300 млн руб. — на строительство межуниверситетского кампуса, 34,9 млн руб. — на социально-бытовое обустройство беженцев из зоны проведения спецоперации.

Полученные в 2022 году федеральные ассигнования на сумму 139,5 млн руб. пойдут на реализацию общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры (почти 90 млн руб.) и повышение доступности туризма для школьников (50 млн руб.).

«Кроме того, за счет включения дополнительных остатков, предусматривается замена источника погашения государственного долга в 2023 году с рыночных заимствований на остатки собственных средств в сумме 2,08 млрд руб.», — отметил министр финансов региона Андрей Пшеницын.

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