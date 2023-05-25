Производство автомобилей в Великобритании растет третий месяц подряд

В апреле британские автопроизводители выпустили 66,5 тыс. автомобилей, что на 9,9% больше, чем за тот же период годом ранее, и это третий месяц подряд стабильного роста после периода столь же стабильного падения производства. Эти данные приводит британское Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT) в ежемесячном отчете.

В SMMT указывают, что ситуация с производством продолжает улучшаться благодаря восстановлению логистических цепочек и ослаблению дефицита полупроводников. Именно эти две проблемы стали причиной того, что в 2022 году производство автомобилей в Великобритании упало до самого низкого уровня с 1956 года, или на 9,8%, по сравнению с 2021 годом. По сравнению с допандемийным 2019-м снижение в 2022-м составило 40,5%.

Доля автомобилей с гибридными или только электродвигателями от общего числа произведенных в Британии в минувшем апреле составила 37,7%. Всего было выпущено 112,3 тыс. таких автомобилей, что на 56,2% больше, чем годом ранее. Из тех автомобилей, что были произведены в апреле, 54,8 тыс., или 82,4%, пошли на экспорт.

Таким образом, объем экспорта вырос на 14,7%. Главным рынком для британской автомобильной продукции остается Европейский союз: на него приходится 58,4% экспорта автомобилей из Великобритании. Кроме того, вырос объем экспорта в США и Австралию — на 36,2% и 226,8% соответственно. В Китай экспорт сократился на 3,6%.

Алена Миклашевская