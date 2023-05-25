Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева

Депутаты Киевсовета лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева. Такое решение было одобрение киевскими депутатами большинством голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественное заседание. посвященное вручению Украинской ССР ордена Дружбы народов. На снимке у знамени слева Леонид Брежнев

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Торжественное заседание. посвященное вручению Украинской ССР ордена Дружбы народов. На снимке у знамени слева Леонид Брежнев

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Киевсовет постановил лишить звания почетного гражданина Киева советских функционеров, которые были избраны и работали на ответственных и высоких постах КПСС и Компартии Украины»,— сообщил в ходе заседания Киевсовета его секретарь Владимир Бондаренко. По его словам, решение о лишении Леонида Брежнева звания почетного гражданина украинской столицы было принято в рамках проводимой в стране политики «декоммунизации» и «дерусификации».

По словам господина Бондаренко, принятое решение касается не только Леонида Брежнева, но и еще целого ряда лиц. В их числе — начальник Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота генерал армии Алексей Епишев, маршал Советского Союза Кирилл Москаленко, генерал-майор Советской армии Алексей Федоров, глва совета министров Украинской ССР, бывший премьер-министр Украины Виталий Масол. Кроме того, звания почетного гражданина Киева лишен вьетнамский революционер, генсек Коммунистической партии Вьетнама Данг Суан Кху (Чыонг Тинь).

В Киевсовете также пообещали, что практика лишения почетных наград и званий «деятелей, связанных с советским временем и советской идеологией» продолжится уже в ближайшее время.

На Украине в 2015 году был принят так называемый «закон о декоммунизации». С тех пор было переименованы больше 900 населенных пунктов и 50 тыс. улиц. После того, как Россия ввела свои войска на территорию Украины, в Киеве принимают решения об отказе от названий, связанных не только с коммунистическим прошлым, но и с Россией в целом. В апреле текущего года стало известно, что в рамках «закона о декоммунизации» в 2022 году украинские власти демонтировали 145 памятников, имеющих отношение к России или Советскому Союзу.

Александр Кислов