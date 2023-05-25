В Татарстане в 2023 году в полицию поступило свыше тысячи заявлений об исчезновении людей

За январь-май 2023 года в Татарстане в полицию поступило свыше 1,1 тыс. обращений о бесследном исчезновении людей. Об этом на пресс-конференции сказал замглавы отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц управления уголовного розыска МВД по региону Альберт Юсупов.

По его словам, в 2023 году людей удается находить быстрее. Подавляющее большинство было обнаружено в течение десяти суток.

В данный момент в розыске в Татарстане находятся 484 пропавших человек. по 193 случаям были возбуждены уголовные дела.

"Ъ-Казань"