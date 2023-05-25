На пост главы Куединского округа претендует экс-спикер земсобрания

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на пост главы Куединского муниципального округа представит на рассмотрение депутатов окружной думы двух претендентов. Как сообщает телеграм-канал Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья «На местах», это экс-председатель земсобрания Куединского района, депутат местной думы Флорид Бадртдинов и начальник Фокинского территориального управления администрации Чайковского округа, экс-председатель ТИК Куединского муниципального района Андрей Суслин.

Их кандидатуры будут рассмотрены на заседании думы 31 мая. Главой станет претендент, заручившийся поддержкой большинства депутатов.

Пост главы муниципалитета стал вакантным в начале марта, когда в отставку ушел прежний руководитель Анатолий Верхоланцев. Он возглавлял Куединский муниципальный округ с декабря 2019-го до 6 марта 2023 года. Ранее он руководил Куединским сельским поселением. До выборов обязанности главы исполняет первый заместитель главы муниципалитета Галина Новикова.