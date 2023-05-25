В очереди на Керченскую переправу скопилось 170 автомобилей

Очереди на Керченскую переправу в поселке Ильич ожидают 170 машин. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: портал ООО «Морская дирекция»
«В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв»,— говорится в сообщении.
С начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезли не менее 156,1 тыс. пассажиров, 125,7 тыс. единиц автомобилей и 15,8 тыс. вагонов. В крае действуют ограничения на проезд грузовиков к Керченской переправе. Исключение составляют большегрузы с продуктами и товарами первой необходимости.
Читайте нас в Telegram