Реконструкцию исторического корпуса Пермского медуниверситета оценили в 93,4 млн рублей

Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера объявил открытый конкурс на право проведения работ по реставрации, ремонту и приспособлению для современного использования корпуса по ул. Куйбышева, 39. Здание построено в 1917 году, является объектом культурного наследия «Суд окружной». По информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта на выполнение ремонтных работ — 93,4 млн руб. Определить подрядчика планируется 14 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2ГИС Фото: 2ГИС

Победитель конкурса должен будет провести капитальный ремонт кровли, фасадов, дверных и оконных заполнений, входных групп, организовать вокруг объекта отмостку и установить на здании архитектурную подсветку. Завершить работы необходимо до конца 2024 года.