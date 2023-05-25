Максимальную высоту новых зданий в историческом центре Ростова предложено сократить до восьми этажей

Новый проект охраны исторических зданий в центре Ростова-на-Дону вынесен на общественное обсуждение. Среди прочего он предлагает ограничение этажности строящихся зданий уменьшилось до восьми этажей. Документ опубликовала в своем телеграм-канале зампредседателя законодательного собрания Ростовской области Светлана Мананкина.

Проект предполагает, что новые здания в историческом центре могут быть не выше восьми этажей (сейчас там разрешается возводить двенадцатиэтажные строения). В Нахичевани и на участке от Социалистической до набережной Дона предлагается ограничить высоту зданиями шести этажами. На некоторых участках центра Ростова можно будет возводить дома не выше четырех этажей.

Как отметила госпожа Мананкина, новая версия проекта предполагает увеличение количества объектов культурного наследия с 460 до 508 (включая выявленные ОКН). Также с 201 до 657 увеличилось число исторически ценных объектов, которые нельзя будет сносить и ремонтировать без учета ряда требований — так, документ запрещает менять архитектурные решения и стиль зданий, объединять оконные проемы или заменять их на двери, пробивать новые проемы на главных фасадах, остеклять и обшивать фасадные балконы и лоджии и пр.

Кристина Федичкина