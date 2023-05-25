В Казани организатора хадж-туров в Мекку заочно арестовали по обвинению в мошенничестве

Приволжский райсуд Казани заочно арестовал организатора хадж-туров в Мекку и собственника туркомпании «Урал Сервис» Ильяса Янгуразова. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По данным издания, мужчине вменяют 43 эпизода мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Следствие утверждает, что господин Янгуразов брал средства у жителей Татарстана, а взамен обещал им помочь в организации тура в Мекку. но на деле он ничего не организовывал.

Заявления на него написали не менее 600 человек. Стоимость путевок составляла от 120 тыс. до 160 тыс. руб.

"Ъ-Казань"