«Дортрансстрой» построит дорогу под Уфой за 267 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы подвело итоги торгов по отбору генподрядчика строительства дороги протяженностью 1,6 км между деревней Ветошниково и поселком Романовка под Уфой. Победителем торгов стало ООО «Дортрансстрой», которое предложило исполнить контракт по его начальной цене — за 267,1 млн руб.

По условиям контракта, «Дортрансстрой» обязан до декабря 2024 года уложить асфальт, установить бордюры, дорожные знаки, линии электропередач и так далее.

ООО «Дортрансстрой» зарегистрировано в июне 2000 года. Компания принадлежит Ильгизу Валиуллину, Дмитрию Гилимьянову, а также, через московское ООО УК БВ, — кипрскому «Ерманиер лимитед». Участники рынка называют бенефициаром компании предпринимателя Марата Латыпова. В 2021 году выручка «Дортрансстроя» составила 7,5 млрд руб., чистая прибыль — 32 млн руб.

Олег Вахитов

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