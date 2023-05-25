Адвокат рассказал о проблемах бизнесменов из РФ при взыскании денег у Credit Suisse по делу о мошенничестве

Адвокат бюро ЕПАМ Андрей Бастраков на конференции «Ъ» «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и собственников-2023» рассказал о рисках ведения международного бизнеса в новых реалиях. В качестве примера он привел попытку российских предпринимателей отсудить деньги у швейцарского банка Credit Suisse по делу о мошенничестве 2016 года. По его словам, одному из бизнесменов отказали в выплате из-за взяточничества его однофамильца.

Господин Бастраков не привел фамилий предпринимателей, которые судятся с Credit Suisse. Уголовное дело касается мошенничества экс-управляющего банка Патриса Лескодрона, который управлял активами клиентов банка из стран бывшего СССР на сумму $1,6 млрд. Как утверждалось, среди его клиентов были экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили, бывший сенатор от Бурятии Виталий Малкин и российские предприниматели.

Адвокат рассказал, что судебные тяжбы до сих пор продолжаются. «Наши бизнесмены пытаются получить от банка денежную компенсацию, поскольку деньги пропали именно в банке. Судятся они достаточно давно»,— рассказал господин Бастраков.

По словам адвоката, недавно клиенту Credit Suisse из России отказали отдавать деньги, потому что тот якобы был причастен к взяточничеству. Однако в обосновании была приложена публикация из «не самого известного российского СМИ в интернете» об однофамильце — сотруднике МВД, который «попался на взятке в Подмосковье». Как рассказал господин Бастраков, к публикации была приложена фотография этого человека, и он не похож на того, кто судится с банком. «Это уже за пределами добра и зла»,— считает адвокат.

Патрис Лескодрон работал в Credit Suisse с 2004 года. В 2016-м его обвинили в мошенничестве, а в 2018 году приговорили к пяти годам лишения свободы. В 2020-м он покончил жизнь самоубийством. Патрис Лескодрон признавал, что переводил средства со счетов экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили, бывшего российского сенатора Виталия Малкина и еще двух россиян. По информации Forbes, речь шла об учредителях «Ухтагазстроя» Зурабе Лысове и Сергее Егорове. Как сообщали СМИ, господин Малкин летом 2022 года подал иск в суд к Credit Suisse из-за убытков в размере 500 млн швейцарских франков. По информации Le Figaro, он решил обратиться в суд, после того как господину Иванишвили удалось выиграть дело в Верховном суде Бермудских островов.

Леонид Уварчев