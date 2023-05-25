В Екатеринбурге на Уралмаше срубили многолетнюю липовую аллею

В Екатеринбурге на Уралмаше на углу улицы 40-летия Октября и переулка Суворовского срубили многолетнюю липовую аллею, сообщил портал «Е1». На месте сруба установили ограждение, деревья валит гусеничный экскаватор.

«Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить информацию в администрации Орджоникидзевского района. Как передает издание, ранее вырубили аллею недалеко от администрации Чкаловского района на улице 8 Марта.

Напомним, в июле 2022 мэрия Нижнего Тагила (Свердловская область) разрешила вырубку зеленых насаждений сразу в нескольких районах города. Вырубить планировалось более 1,3 тыс. деревьев.

Полина Хабарова

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