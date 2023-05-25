В Первоуральске пьяный водитель не справился с управлением и врезался в остановку, три человека пострадали

В городе Первоуральск (Свердловская область) 29-летний пьяный водитель Subaru Impreza не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс, сообщили в областной Госавтоинспекции. В ДТП, по предварительным данным, пострадал сам водитель и два пассажира. Все они были доставлены в больницу.

В ГИБДД рассказали, что показания алкотестера водителя составляло 0,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. «Инспекторы ДПС составили административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку. По данному факту проводится проверка»,— прокомментировали в региональной ГИБДД.

В Госавтоинспекции также сообщили, что в ближайшие дни в регионе планируют провести рейды по контролю водителей на трезвость.

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