Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заместителем прокурора Ростовской области назначен Владимир Ходурский

Старший советник юстиции Владимир Ходурский назначен заместителем прокурора Ростовской области Романа Праскова. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Владимиру Ходурскому 53 года, в органах прокуратуры он работает с 1996 года. С 2013 года возглавлял управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ростовской области. В 2022 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации».

Отметим, что у Романа Праскова также находится в подчинении первый заместитель Александр Гацко и заместители Сергей Капитонов и Дмитрий Стовбун.

Кристина Федичкина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...