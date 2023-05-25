Заместителем прокурора Ростовской области назначен Владимир Ходурский

Старший советник юстиции Владимир Ходурский назначен заместителем прокурора Ростовской области Романа Праскова. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Владимиру Ходурскому 53 года, в органах прокуратуры он работает с 1996 года. С 2013 года возглавлял управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ростовской области. В 2022 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации».

Отметим, что у Романа Праскова также находится в подчинении первый заместитель Александр Гацко и заместители Сергей Капитонов и Дмитрий Стовбун.

Кристина Федичкина